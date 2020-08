AaFK-børsen: «Svakt over hele linja»

Slik bedømte vi Aalesund-spillerne i 1–3-tapet for Haugesund lørdag.

Aalesund-Haugesund 1–3

Andreas Lie – 3:

Slipper inn tre mål, men kan ikke klandres for noen av dem. To gode avslutninger og en straffe. Litt rusten i feltet. Ikke lett å være AaFK-keeper for tiden.