AaFKs daglige leder Geir Steinar Vik om koronatrusselen: – Tomme tribuner vil gi økonomisk ras

Fra sentralt hold har det vært antydet at de første serierundene i norsk eliteserie kan bli avviklet for tomme tribuner, på grunn av den globale koronatrusselen. Med de økonomiske og arrangementsmessige følger dette vil få.

– Dersom mange serierunder blir spilt uten tilskuere på tribunene, vil det gi et økonomisk ras for norsk fotball. Det er knapt til å tenke på. Vi må jobbe ut fra det vi kjenner til, og så langt tror jeg at vi får en seriestart med kjempestemning på Color Line Stadion når FK Haugesund kommer på besøk, sier Vik.