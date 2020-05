Det bekrefter Molde-direktør Ole Erik Stavrum onsdag ettermiddag. MFK har gjentatte ganger fått bud på Stabæk-spilleren avslått, men for kort tid siden ble det klart at Ola Brynhildsen blir Molde-spiller etter at kontrakten går ut med Stabæk 30. juni.

Nå er det imidlertid klart at Molde har fått et bud akseptert, som gjør Brynhildsen MFK-spiller umiddelbart.