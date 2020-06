Østenstads varsku til regjeringen: – Merker et slags tungsinn hos våre spillere

Tidligere landslagsspiller Egil Østenstad er svært bekymret over at breddefotballen går sommeren i møte uten en avklaring på når kampaktiviteten kan starte opp.

Egil Østenstad er bekymret for konsekvensene av at ikke større deler av fotballen blir gjenåpnet. Alf Ove Hansen / Scanpix

Østenstad, med 18 landskamper og en proffkarriere i blant annet Southampton og Blackburn på merittlisten, er nå trener på breddenivå i Viking. Han liker ikke konsekvensene han mener å se av at en avklaring rundt oppstart av kampaktiviteten drøyer.

Før helgen ga regjeringen grønt lys for kontakttrening i all toppidrett, inkludert fotballens 2.-divisjon for menn og 1.-divisjon for kvinner. I lavere divisjoner er det imidlertid fortsatt tålmodighet som gjelder. Det er heller ikke åpnet for å arrangere ordinære fotballturneringer i barne- og ungdomsfotballen.

Det liker Østenstad dårlig.

– Vi mener det vil være svært uheldig om man nå går inn i sommeren uten en dato for kamp, eller en terminliste å forholde seg til. Vi trenger alle noe å se fram til i det som er en krevende tid. Uten noe konkret er vi bekymret for at motivasjonen og den mentale delen for spillerne skal bli problematisk, sier han i en uttalelse på nettsidene til Rogalands Fotballkrets.

Tungsinn-følelse

Østenstad hevder at ventetiden merkes godt på spillerne.

– Vi merker et slags tungsinn hos våre spillere over at de ikke vet, ikke har noe å se fram til av kamper og at sommerturneringer de har gledet seg til ikke blir noe av, sier den tidligere fotballproffen.

– Denne tungsinn-følelsen tror jeg dessverre myndighetene som bestemmer dette undervurderer. Og de undervurderer at dette gjelder svært mange, da det er bredden som er massemønstringen i norsk fotball, tilføyer han.

Fotballpresident Terje Svendsen var også raskt ute med å uttrykke skuffelse i kjølvannet av regjeringens oppmyking sist fredag. Han var tydelig på at man hadde håpet på grønt lys for trening for alle i fotballen.

Svendsen hevdet videre at det er «svært krevende å holde motivasjonen oppe blant dem som fortsatt venter på å komme i gang».

Gradvis åpning

I seniorfotballen er det klubbene fra 3.-divisjon og nedover på herresiden og 2.-divisjon på kvinnesiden som fortsatt må begrense aktiviteten.

Lederen for Divisjonsforeningen, som representerer klubbene på tredje og fjerde nivå for menn, uttrykte også skuffelse over regjeringens beslutning før helgen.

– Jeg hadde håpet og trodd at når de først lempet på reglene som har vært, så ville de lempe på enda mer, sa Kari Lindevik til NTB.

Regjeringen har hele tiden henvist til at de ulike delene av idretten, i likhet med samfunnet for øvrig, må gjenåpnes gradvis for å begrense smittefaren.