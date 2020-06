Diskerud gjør Allsvenskan-comeback i Helsingborg

Det bekrefter fotballspilleren selv i en Twitter-oppdatering lørdag. Samtidig bekrefter også Helsingborg avtalen på sine nettsider.

– Jeg ser frem mot å spille fotball igjen etter måneder med pandemisk forsiktighet, skriver Diskerud i en uttalelse.

Han røper videre at familien ble avgjørende for at valget falt på svensk fotball. I Helsingborg er gleden stor over å ha 29-åringen på plass.

– I den situasjonen vi befinner oss med skader, tynn tropp og få alternativer på midtbanen, føles det bra å få inn en spiller med Mix sine kvaliteter, sier trener Olof Mellberg på den svenske klubbens nettsider.

Det er ikke opplyst noe rundt lengden på Diskeruds avtale med Helsingborg annet enn at det dreier seg om et korttidslån.

IFK-fortid

29-åringen, som fortsatt er eid av Manchester City, spilte for IFK Göteborg i 2017 og 2018. Nå blir det comeback i svensk toppfotball.

Noen timer før partene bekreftet avtalen lørdag la Diskerud ut en kryptisk melding i sosiale medier. Den pekte i retning av at han sto foran en retur til Allsvenskan.

«Jeg og arbeidsgiveren min har bestemt oss for å hjelpe en klubb ved stranden i disse koronatider», skrev fotballprofilen.

Deretter tilføyde 29-åringen at han håpet bestemmelsene i kontrakten tilsier at han slipper å spille kamp «mot mitt elskede Göteborg». Meldingen skapte raskt spekulasjoner i kommentarfeltet om hvor ferden gikk, og den svenske storavisen Aftonbladet kontaktet Allsvenskan-klubbene det kunne dreie seg om på jakt etter svar.

Sør-Korea sist

Klubbledere både i Falkenberg, Varberg Bois, Kalmar og Mjällby avviste overfor avisen at Diskerud var aktuell. Like kategorisk var imidlertid ikke Helsingborgs sjefspeider Adil Kizil. Det hadde åpenbart sine grunner.

For bare få måneder siden opplyste samtidig Helsingborg at klubben slet tungt økonomisk som følge av koronaviruset. I slutten av mars ble det antydet at det kunne gå mot et underskudd på 17 millioner kroner, og at elitelisensen var i fare.

Mikkel Diskerud var inntil i fjor sommer utlånt til sørkoreanske Ulsan, der Bjørn Maars Johnsen nå spiller. I vinter trente han med Stabæk. 29-åringen har tidligere også spilt for Stabæk, Rosenborg, belgiske Gent og New York City FC.