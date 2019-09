Drømmetreff fra Thrandarson da AaFK reddet uavgjort på overtid

Kongsvinger - Aalesund 1–1

Sist AaFK tapte en seierkamp var borte mot Raufoss 23. juni, og det så ut som at det neste tapet skulle komme mot Kongsvinger. AaFK lå under til det var spilt nesten to minutter på overtid, så banket Aron Thrandarson inn 1–1 på et skudd like utenfor 16 meteren.

Det ble akkurat så tett og jevnt som Lars Bohinen hadde forventet før pause på Gjemselund. AaFK fikk kampens første sjanse etter etter elleve minutter da Daniel Gretarsson slo en perfekt ball ut på høyrekanten til Jørgen Hatlehol. Vingbacken dro seg forbi en Kongsvinger-spiller og slo inn, men ballen gikk via en spiller og på hodet til Torbjørn Agdestein. Spissen fikk ikke skikkelig dreis på headingen og ballen gikk en meter over.

Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Stor Castro-sjanse

Etter den tidlige sjansen byttet lagene på å styre kampen, men den neste sjansen kom ikke før etter 38 minutter. Nok en gang kom det etter et innlegg fra Jørgen Hatlehol, men denne gangen traff det Niklas Castro. Han fikk ballen umarkert på rundt ti meters hold, men avslutningen på den store sjansen gikk like utenfor stolpen. Mer skjedde det ikke før pause.

Kongsvinger måtte vente helt til det var spilt 59 minutter før de fikk sin første sjanse. Den kom etter at Kongsvinger spilte seg gjennom i AaFKs 16 meter til spissen Ibrahim, som fra seks meter på akrobatisk vis avsluttet utenfor.

Etter den sjansen gjorde Bohinen grep fra benken. Først ble Torbjørn Agdestein tatt ut til fordel for Nenass, som gjorde at Niklas Castro ble flyttet opp på topp. Så kom Holmbert Fridjonsson inn for Gueye.

Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Reddet uavgjort på overtid

Men litt ut av intet var det Kongsvinger som tok ledelsen på Gjemselund etter 75 minutter. Målet kom etter at Edvard Skagestad slo en pasning i bakrom til Adem Güven, som hadde lurt AaFKs offsidefelle. Han slo et perfekt innlegg til spissmakker Ibrahim, som satte ballen i mål til 1–0 via tverrliggeren.

AaFK forsøkte å legge et press på Kongsvinger med å flytte laget høyere i banen, men det endte heller med at hjemmelaget kunne slå direkte opp på kontringsjagende spillere. Det så ut som det skulle ende med tap for AaFK, men på overtid slo bortelaget tilbake igjen.

Det var Aron Thrandarson som ble den store helten da han fikk ballen 20 meter fra mål, vendte opp mot mål og banket den nesten oppe i venstrekrysset til 1–1. Det ble også sluttresultatet.