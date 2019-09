Vanvittig resultat i 6. divisjon: Vant 33–0!

KVINESDAL: – Jeg pleier å notere alle målene. Men det klarte jeg ikke i dag. Det ble så vanvittig mye etter hvert, sier treneren for det seirende laget, Jan Henning Jakobsen.

Laget som består av Gyland, Feda og Kvinesdal 2 scoret hele 33 ganger torsdag kveld mot B-laget til Mandalskameratene.

Etter 17 minutter sto det 7–0 til hjemmelaget.

– Dere var effektive foran mål i dag?

– Både ja og nei. Det gikk i bølger. Men det var enveiskjøring fra start til slutt, sier Jakobsen.

Tar ikke av

MK 2 slet med å stille lag, og hadde kun ti spillere på banen, én mindre enn motstanderen. Til tross for storseier, vil ikke Jakobsen skryte for mye av seieren.

– All honnør til de ti MK-spillerne som møtte opp. Jeg pleier å skrive et kampreferat på Facebook etter kampene. Men dette er ikke et referat jeg er stolt av, jeg syntes synd på MK-laget også. Jeg er ikke så glad i å sparke folk som ligger nede. Det var bare keeperen vår og en utespiller som ikke scora i dag, sier Jakobsen, som er treneren for laget som ligger på andreplass i 6. divisjon.

Elleve mann tegnet seg på scoringslista torsdag kveld. Blant disse scoret Jakob Flakk tolv mål og Daniel Knibestøl scoret fem mål.

12-målsscoreren Flakk er nå oppe i 19 mål i årets 6. divisjon, ifølge Fotball.no.

– Ville flytte kampen

Inge Nilsen er administrativ leder i Mandalskameratene og har ikke vært med på et lignende resultat i fotball.

– Hvis du ser på resultatene til 2-erlaget vårt, så har de tapt med over ti mål i flere av kampene i år, og nå var de bare ti mann. Vi prøvde å flytte kamptidspunktet. Laget har mye fravær, og det var en vanskelig situasjon. Men å flytte tidspunktet var ikke mulig. Da kunne vi velge mellom å spille eller ikke å stille opp, og endte opp med noen seniorspillere, noen juniorer og noen som tok turen for å stille opp for MK, slik at laget ikke måtte trekke seg. Det er en ganske stor bot hvis du ikke stiller opp, sier Nilsen.

Pizza

Mandalskameratenes 2-erlag er ifølge Nilsen en sosial arena som består av spillere fra en folkehøyskole og andre som vil spille fotball for gøy. I løpet av høsten har flere spillere falt fra.

– Gyland/Kvinesdal/Feda er et ganske bra 6.-divisjonslag og la ikke noe mellom. Klart det ble tøft. Jeg var litt sjokka da jeg så resultatet. Det er litt kjipt for de involverte som egentlig bare har gjort en innsats da andre ikke kunne stille opp. Jeg har ikke vært med på noen lignende resultat. jeg vet ikke om det er historisk, men lurer på det.

Nå belønnes MK2-spillerne med pizza.

– De er heltene her og stiller opp for klubben, sier Nilsen.

Fikk revansj

På Facebook-siden til Gyland/Feda IL ble banens beste spiller gitt til keeperen Mathias Gjemlestad, som holdt nullen for første gang denne sesongen.

Seieren ble på mange måter en revansje for treneren Jan Henning Jakobsen. I 2012-sesongen opplevde han noe lignende.

I hans første sesong som trener for Feda/Kvinesdal 2 reiste han på bortekamp med bare åtte spillere. Motstanderen i 2012 var den samme som dagens motstander, nemlig Mandalskameratene sitt B-lag.

– Vi var så få spillere at jeg måtte knyte sammen skoene og spille. Og da var jeg oppe i 50-årene. Vi tapte 23–0, men jeg følte at jeg fikk en liten revansje i dag, ler Jakobsen.