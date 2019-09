RANHEIM - FRAM LARVIK 3–0:

For første gang siden 20. september 1953 kunne Ranheim-laget juble for seier i kvartfinale i cupen. 66 år og én uke etter at Stavanger IF ble slått 3–1 på Bislett, ble 2. divisjonslaget Fram Larvik slått 3–0 på Extra Arena.