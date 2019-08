Søndag kveld barker TIL og Mjøndalen sammen på Alfheim til en klassisk «sekspoengskamp» i bunnstriden i Eliteserien.

For Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth er det ikke noe stort sjokk at TIL har slitt denne sesongen. Eliteserie-profilen gikk ut før sesongen og uttalte til TV 2 at han trodde at «Gutan» kom til å rykke ned.