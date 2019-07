Molde-keeperen om ny avtale: – Det var aldri aktuelt å ikke forlenge

MOLDE: Rett før helga ble det klart at sisteskansen hadde forlenget kontrakten sin med MFK. Erling Moe uttrykte da stor glede, og sa at en av de viktigste brikkene i laget nå var sikret de neste sesongene. Svensken hadde under et halvt år av kontrakten sin, og kunne i teorien snakke fritt med andre klubber. Likevel var det aldri aktuelt å forlate Molde nå i sommer.

– Vi har hatt fine diskusjoner i lengre tid, og dialogen har vært fin. De viste tidlig interesse av å forlenge, og det ville jeg også. Det gikk rimelig smertefritt, egentlig. Jeg er veldig ”happy” med dette, sier Andreas Linde til Romsdals Budstikke.