Eirik Horneland bekrefter overfor Adresseavisen at Rosenborg har mottatt et bud på den svenske kantspilleren Jonathan Levi. 23-åringen har denne sesongen vært utlånt til Elfsborg og fikk 21 kamper i klubben. Der noterte han seg for fem mål og fire målgivende pasninger.

– Levi er tilbake her i januar. Det har vært konkret interesse for han nå i vinter. Det er en klubb som har lagt inn bud på han. Jeg vil ikke navngi klubben, på grunn av respekt for dem. Jeg forventer å se Levi på Lerkendal i januar, sier Horneland til Adresseavisen i Eindhoven.