Like før midnatt ankom Viking-spillerne endelig flyplassen på Sola.

Et par titalls supportere hadde tatt turen til Stavanger lufthavn, Sola for å gi gull-heltene en velfortjent hyllest. Blant de var Jonas Rønneberg (5). Da Aftenbladet traff han og far Erik like før klokken 22, hadde de ventet i en time på Viking-spillerne.