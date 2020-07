Nå er det dramatisk her!

Nå er det dramatisk her!

Får sitt andre gule kort for filming. Backen kommer seg inn i boksen og faller etter meget lett kontakt med en Aalesund-spiller.

TO RASKE! Vålerenga vinner ballen etter et hjørnespark. Shala prøver å sende Dønnum fri i bakrom, men det ser ut til at Sno får avverget. Sno takler imidlertid inn i Dønnum, som dermed er alene med keeper. Finne kommer etter, og Dønnum legger den forbi Kongshavn og til Finne som bare kan spasere inn utligningen.

Mål for Vålerenga!

Mål for Vålerenga!

ER DET MULIG? Kongshavn må ut for å avverge Stokke, og havner helt i ingenmannsland. Lekven er rolig og finner Dønnum, men Vålerenga-vingen treffer bare Grønner på strek. Ballen triller nærmest på streken, før Aalesund får den ut til hjørnespark.

ER DET MULIG? Kongshavn må ut for å avverge Stokke, og havner helt i ingenmannsland. Lekven er rolig og finner Dønnum, men Vålerenga-vingen treffer bare Grønner på strek. Ballen triller nærmest på streken, før Aalesund får den ut til hjørnespark.

60′ DEL