Australia og New Zealand tildelt fotball-VM kvinner i 2023

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har bestemt at fotball-VM for kvinner i 2023 skal spilles i Australia og New Zealand.

Australia skal sammen med New Zealand arrangere fotball-VM i 2023. Her er australske Ellie Carpenter og Alanna Kennedy i aksjon mot Isabell Herlovsen og Norge i åttendedelsfinalen i fjorårets VM. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Øystatene seiret over Colombia, som var eneste motkandidat etter at Japan trakk sin søknad mandag.

Mesterskapet blir det første fotball-VM for kvinner med 32 deltagerland. I fjorårets mesterskap i Frankrike deltok 24 nasjoner.

Åpningskampen skal spilles på Eden Park i Auckland og finalen på Stadium Australia i Sydney. Det skal spilles kamper også i Adelaide, Christchurch, Dunedin, Hamilton, Launceston, Melbourne, Newcastle, Perth og Wellington.

Australia og New Zealand var ansett som klar favoritt til å bli tildelt 2023-mesterskapet. Fifa roste selv søknaden tidligere denne måneden.

– Australia og New Zealand tilbyr gode muligheter sportslig og med tanke på generell infrastruktur, og det er tilsynelatende også det foretrukne kommersielle forslaget, skrev forbundet.

Årsaken til at Japan trakk søknaden sin, er ikke kjent. Tidligere har Brasil trukket søknaden sin siden landet ikke kunne oppfylle de økonomiske garantiene Fifa krever.

