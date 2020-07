Solskjær fikk hjelp av West Ham – Chelsea gikk på tap i sluttminuttene

Tross to bortemål på dødball av Willian tapte Chelsea mot nedrykkstruede West Ham.

Chelsea-spillerne gikk slukøret i garderoben etter kampen.

1. juli 2020 23:14 Sist oppdatert nå nettopp

West Ham – Chelsea 2–3

Det er godt nytt for Manchester United og Wolverhampton på 5.- og 6.-plass på tabellen. Siden Leicester tapte for Everton tidligere onsdag kveld, er det bare tre poeng opp til Leicester og to poeng opp til Chelsea for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United og Wolverhampton.

Det blir hard om kamp om de fire plassene i kommende sesongs Champions League med seks serierunder igjen å spille.

West Hams matchvinner ble Andrij Jarmolenko minuttet før ordinær tid var over. Målet kom på en strålende kontring og var ukrainerens første siden september.

Scoringen sikret West Ham tre viktige poeng i nedrykksstriden.

Chelsea scoret kampens første tellende mål fire minutter før pause. Christian Pulisic ble felt innenfor 16-meteren, og Willian var sikker fra krittmerket. Chelsea har scoret på 11 av 12 straffespark denne sesongen. Willian tok én av disse og scoret da mot Manchester City.

Straffesparket var tung kost for West Ham som gikk fra det de trodde var ledelse til å ligge under på få minutter.

Chelseas Willian scoret sitt første mot West Ham på straffe.

VAR

For det som kunne blitt 1-0-målet til West Ham kom i det 34. spilleminutt, og det kom etter en corner. Etter litt klabb og babb foran mål kunne Tomas Sousec støte inn sitt første Chelsea-mål i sin sjuende kamp for klubben. VAR ble derimot koblet inn og konkluderte på offside på en liggende Michail Antonio rett foran Chelsea-keeper Kepa.

Sousec skulle få en ny sjanse etter en corner på overtid i 1. omgang, og denne gangen ble scoringen ikke annullert etter Sousecs perfekte heading som gikk rett i nota.

Michail Antonio med stor sjanse i det 13. minutt, men skuddet hans ble litt for svakt og gikk like utenfor. Sjansen til Chelsea åtte minutter senere var enda større, men i likhet med Antonios skudd gikk også skuddforsøket fra Christian Pulisic like utenfor.

Seks minutter ut i 2. omgang snudde West Ham på Olympiastadion øst i London. Fra kort hold satte Michail Antonio inn 2-1-scoringen.

Ikke ferdig

Willian var ikke ferdigspilt. Med knappe 20 minutter igjen å spille fikk Chelsea frispark fra godt hold, og skuddet gikk i mål via stolpen. Det var brasilianerens andre for kvelden, og igjen var det Christian Pulisic som ble felt i forkant av dødballmålet.

Kantspillerne var viktige for Chelsea i denne kampen, men ikke viktige nok til at det ble poeng.

Den fantastiske scoringen og den strålende avslutningen til Andrij Jarmolenko gjorde at West Ham tok tre svært viktige poeng.

David Moyes' West Ham ligger plassert i bunnen og kjemper for å unngå nedrykk til mesterskapsserien. Laget har kun to seier på de siste tolv kampene, og nedrykksplassen er bare fortsatt bare tre poeng unna.