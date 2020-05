Neerland overtok som administrerende direktør i Molde Fotball AS da Tarje Nordstrand Jacobsen ga seg 1. desember 2015. Han satt i jobben i fire år og avsluttet med seriegull i fjor.

I januar begynte han som daglig leder i Serit IT Partner Møre AS i Molde. Neerland er den første til å innrømme at livet er svært annerledes uten toppfotball som en del av hverdagen.