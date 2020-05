Den 19 år gamle Molde-spissen trente fredag med resten av A-laget på Aker stadion i tett snøvær og bare noen få varmegrader.

Markus Eiane kom til MFK fra Bryne før fjorårssesongen. Angriperen debuterte for A-laget i cupkampen mot Sunndal for et år siden, men spilte stort sett kamper for rekruttlaget i 3. divisjon i fjor vår.