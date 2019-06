Stabæk 2 – Træff 0-1

Træff førte kampen og jaktet seiersmålet i søndagens 3. divisjonskamp på Nadderud kunstgress, men seieren satt langt inne da Thomas Larhammer fikk sitt andre gule kort etter 68 minutters spill. Tv-bildene viser at Træff-veteranen skjøt bort ballen like etter at dommeren blåste for hjørnespark til Stabæk.