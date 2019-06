– Målet mitt her nede har vært å være den beste versjonen av meg selv og krige på trening. Så får treneren bestemme hvem som spiller. Men jeg er fit for fight, og jeg tror ikke Martin Sjögren er redd for å kaste noen av oss på benken inn, sier Åsland til Aftenbladet før torsdagens VM-kvartfinale mot England.

Hadde man sagt til henne for bare et år siden om hun kom til å være en del av VM-troppen, hadde hun bare ledd det bort. Men Åslands knallharde jobbing over tid har gitt resultater.