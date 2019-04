Doddo-bloggen: «Brann tok tre poeng med god, gammeldags LAN-medisin»

Etter en fattig start på sesongen var det bare tre poeng som betydde noe, Brann måtte vinne mot Tromsø. Uten seier ville skyggene blitt lange og tålmodigheten kort. Det er nemlig det som skjer i motgang.

Da starter murringen, da oppstår misnøyen, og da synges klagesangen.

Lars Arne Nilsen har hatt full støtte fra en hel by i fire år, men de kritiske røstene til hans trenergjerning ble i løpet av april hørbare.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Småkjedelig fotball med kompakt forsvar og spinkelt angrep, takler de fleste av oss så lenge resultatene er gode. Det har de ikke vært i det siste, og da har søkelyset naturlig nok blitt satt på mannen som har det siste ordet i de aller fleste saker på Kniksens plass.

Det var på tide å svare kritikerne og forsvare alle de dyre innkjøpene. Det var på tide å ta grep og tre poeng. Brann tok tre poeng med god, gammeldags LAN-medisin, det vil si å være solide defensivt og effektive offensivt.

Lars Arne Nilsen hadde funnet frem til en av sine mest kyniske oppskrifter. For den nøytrale seer må det ha vært en ganske så forglemmelig opplevelse, men for alle med hjerte i Brann var det poengene som betydde noe. Underholdningen får vi ta på en annen gang.

Fra flere dårlige opplevelser og skuffende kamper, reiste Brann seg igjen.

Tromsø er et av Eliteseriens svakeste lag, men en kamp på Alfheim stadion er alltid vanskelig, spesielt for Brann. Bortemøtene har i en årrekke vært ensbetydende med poengtap.

For første gang siden 2010 vant Brann i Tromsø. Simo Valakaris menn var en vanskelig motstander i en vanskelig tid, men Brann innfridde. Dermed er Brann bare fem poeng bak toppen.

Selv om Brann har vært gjennom en tøff periode, er de ikke akterutseilt på tabellen. Det lover godt for hva som kommer. For jeg antar at Brann nå er ferdig med roteringen og rotet, og har funnet tilbake til sitt effektive selv. Når Brann til og med får straffe, tar jeg det som et tegn på at den vonde tiden er forbi.

Det er på tide å løfte blikket og se opp. De skadefro blant oss kan også se ned, for der på bunnen ligger en gammel kjempe og kaver.