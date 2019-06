Berge om fremtiden: – Åpen for alle muligheter

– Disse spekulasjonene går jeg aldri inn på når jeg er i sportslig aktivitet, sa Berge på landslagets pressekonferanse mandag.

Sammen med Martin Linnes og landslagssjef Lars Lagerbäck møtte Genk-spilleren pressen etter treningen på et grått og kaldt Ullevaal stadion.

Men selv om Berge ikke ønsket å gå konkret inn på hvordan fremtidsplanene, og bedyret at en avgjørelse først blir tatt etter landslagssamlingen, så åpnet han litt opp om hva han selv ønsker.

– Både Europa League og Champions League er to arenaer jeg ønsker å spille på, men det viktigste er at man får spille de 30–40 kampene i ligaen – gjerne i en topp-fem liga. Så får Europa League og Champions League komme som en bonus.

Fredag får han en ny mulighet til å vise seg frem for lagene i topp-fem ligaene når Romania kommer på besøk til Ullevaal i EM-kvalifiseringen.

Fakta: Sander Berge Alder: 21 (født 14. februar 1998) Klubb: Genk Landskamper: 12 Landslagsmål: 0 X

Trenger å bli utfordret

21-åringen har vært tilbrakt to og et halvt år hos den belgiske seriemesteren. I nærmest like lang tid har det blitt rapportert at Berge skal ha blitt jaktet av blant andre den spanske storklubben Sevilla.

Etter at seriegullet i Belgia var et faktum, flyttet Berge ut av leiligheten sin i Genk, skriver TV2.

Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Jeg har fått utvikle meg masse, og særlig på lederegenskaper i et ungt lag, sier han om tiden i Genk.

– Man drømmer om å nå toppen en dag og spille i de største turneringene, men det er en reise for å komme dit. Det jeg må tenke på i neste omgang er å spille på et nivå hvor jeg får utfordret meg, men samtidig får spilletid og blir bedre.

Har slitt med skader

Da må midtbanespilleren holde seg unna lengre skadeavbrekk. Denne sesongen har det blitt to perioder på sidelinjen, noe som blant annet holdt han ute av landskampene mot Sverige og Spania.

– Jeg har hatt litt muskelskader opp igjennom. Når man kommer fra en norsk liga med tredve kamper, og får doblet det antallet i Genk så blir det høy belastning. I min alder var kanskje ikke kroppen rustet for det så tidlig, men jeg er blitt mer kjent med mine minuser i kroppen og utviklet dem slik at jeg skal stå sterkere i tiden som kommer.

Fakta: Gruppe F (EM-kvalifisering) 1. Spania – 6 poeng 2. Sverige – 4 poeng 3. Romania – 3 poeng 4. Malta – 3 poeng 5. Norge – 1 poeng 6. Færøyene – 0 poeng Norges kamper denne landslagspausen: Fredag 7. juni: Norge – Romania Mandag 10. juni: Færøyene – Norge X

Genks styreleder Peter Croonen har flere ganger uttrykt sin begeistring for nordmannen, og blant annet uttalt at Berge kan bli en av verdens beste spillere. Landslagssjefen er litt mer forsiktig.

– Det handler litt om talent, men også om hodet. Om man virkelig bestemmer seg for om man vil bli blant de beste. Er det noe jeg har lært meg, så er det at det er veldig vanskelig å si noe om det. Men du har Sander og noen til i denne gjengen som er så unge, og fortsetter de å utvikle seg samtidig som de har den mentale styrken kan de nå langt. Det er det ingen tvil om, sier Lagerbäck.

PS! Både Tarik Elyounoussi og Joshua King trente alternativt mandag. Elyounoussi spilte kamp søndag kveld, mens King har en kjenning i låret. Ifølge Lagerbäck skal Kings skadesituasjon se positiv ut med tanke på Romania-kampen fredag.