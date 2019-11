RBK-helten tordnet på direktesendt TV: – Det er det verste som kan skje med en fotballklubb. Det er undergangen.

Rosenborg-Bodø/Glimt 3–2

Da Rosenborg var på vei mot tap satte RBK-trener Eirik Horneland inn Helland. Under ti minutter senere hadde 29-åringen skaffet straffe og scoret 2-2-målet. På overtid ga han ballen til Marius Lundemo som avgjorde kampen til Rosenborgs fordel.

Det var det ikke alle som fikk med seg. Deler av Rosenborgs supportergruppe Kjernen pakket sammen flagg og bannere i pausen og forlot Lerkendal i protest.

– Det er deilig å vinne fotballkamper på denne måten, men det skal sies at noe må skje her i klubben. Se på tribunen, det er 5.000 folk her i dag. Noen må gå i seg selv, for nå er det så flaut det som foregår. Det er sjukt pinlig, tordnet Helland til Eurosport.

Han siktet til publikumsinteressen.

– Hver en jævel på kontorene her skal gå en runde med seg selv, for nå er det nok. Folk er pisse lei, folk er likegyldige. Det er det verste som kan skje med en fotballklubb. Det er undergangen, fortsatte RBK-profilen.

Han fikk støtte av lagkamerat Gjermund Åsen.

– Helt enig. Vi har en vennegjeng som har sesongkort, og som pleier å være på hver kamp. De har til og med begynt å bli likegyldige de også. De sitter heller hjemme og ser på TV. Det er forferdelig for oss som trøndere og rosenborgere, sa han.

Straffemål

Det var vertene som tok ledelsen ved Tore Reginiussen på en corner i kampens 17. minutt. Stopperbautaen rev seg løs fra sin oppasser og stanget hjemmelaget i føringen.

Bare tre minutter senere var Reginiussen igjen frampå etter en corner, men denne gangen sendte 33-åringen ballen høyt over mål.

Minuttet etter at hjemmelaget igjen kunne doblet ledelsen utlignet Bodø/Glimt. Reginiussen felte Hauge inne i egen sekstenmeter, og dommeren pekte på straffemerket. 19-åringen tok selv straffen, og satte den sikkert i mål. Da var det spilt 27 minutter.

Seks minutter senere var Hauge igjen frampå. Med panna stanget han Bodø/Glimt i føringen etter å ha fått et strålende innlegg fra Philip Zinckernagel.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Trippelsjanse

Gjestene fra Bodø trykket på for en tredje scoring i starten av annen omgang, og styrte det meste av det som skjedde på Lerkendal-gresset. Spesielt Zinckernagel hadde flere muligheter til å øke ledelsen før kampbildet endret seg.

Rosenborg tok over styringen, og det var nærmest utrolig at hjemmelaget ikke utlignet på en trippelsjanse etter drøye kvarteret. Glimt-keeper Ricardo Friedrich reddet skuddforsøk på rad og rekke fra Gustav Valsvik, Alexander Søderlund og Anders Trondsen, før Reginiussen med hælen sendte ballen på utsiden av stengene.

På etterskudd

Etter 2-2-målet jaktet Rosenborg seiersmålet på overtid, og fikk betalt langt inn i overtiden. Helland tuppet ballen til Marius Lundemo som gjorde resten av jobben selv. Han la ballen til rette og banket kula i mål nede ved stolperoten.

Da eksploderte de som var igjen på Lerkendal.

Med 48 poeng og fjerdeplass er det kun ett poeng opp til Odd på plassen over. Bodø/Glimt har to poeng mer enn Odd før de to siste rundene.

Neste runde tar Rosenborg turen til Stavanger for å møte Viking før sesongen avsluttes med hjemmekamp mot Ranheim. Bodø/Glimt møter Kristiansund hjemme neste runde før de avslutter årets eliteserie borte mot serievinner Molde.