Diaby bekreftet til Aston Villa

Moussa Diaby (24) skal ha vraket saudiarabisk fotball for Premier League og Aston Villa.

Vis mer

Aston Villa bekrefter signeringen på sine hjemmesider lørdag kveld.

The Athletic skrev tidligere denne uken at Diaby hadde muligheten til å tjene langt mer i den saudiarabiske klubben Al Nassr, men at franskmannen hadde et større ønske om å spille i Premier League.

24-åringen har allerede sluttet seg til Aston Villa-troppen under sesongoppkjøringen i USA.

Diaby har siden 2019 spilt for Bayer Leverkusen, der han har notert seg for 49 mål og 48 målgivende på 172 kamper i alle turneringer for Bundesliga-klubben.