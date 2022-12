Karim Benzema gir seg på landslaget

35-åringen bekreftet i sosiale medier at han er ferdig for det franske landslaget.

FERDIG: Karim Benzema (35) gir seg på landslaget.

Sondre Skandsen, VG

19. des. 2022 15:38 Sist oppdatert 10 minutter siden

Den franske spissen skrev selv om beslutningen på Twitter:

– Jeg har jobbet hardt, og alle feil på veien har tatt meg dit jeg er i dag. Jeg har skrevet min historie, og nå er den slutt.

Det ble med 97 kamper for «Les Bleus» og 37 mål. I lange perioder av hans karriere var han ikke med på landslaget etter ulike kontroverser - blant annet denne.

I juni 2021 returnerte han til landslaget for første gang på over fem år. Før VM i Qatar skadet Real Madrid-profilen seg.

Han rakk å bli klar til Frankrikes finale mot Argentina søndag, som de tapte på straffer, men han ble ikke tatt med i kamptroppen. Dette til tross for at han var en del av hovedtroppen under hele mesterskapet.

Landslagskarrieren startet i en privatkamp mot Hellas høsten 2006. 16 år etterpå er den altså over.