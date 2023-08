Medier: Neymar skal få 1,75 milliarder kroner i året i Saudi-Arabia

PSG skal være enige med den saudiarabiske klubben Al-Hilal om en overgang for Neymar (31), melder flere medier. En fransk storavis skriver at dagslønnen blir på 4,8 millioner kroner.

ENIGE: PSG og Al-Hilal skal være enige om en overgang for Neymar.





Publisert: 14.08.2023 Oppdatert: 14.08.2023 14:45

Det velrennomerte franske storavisen L’Equipe skriver at Neymar skal få 1,75 milliarder kroner i årslønn hos sin nye klubb. Det vidererapporterer blant annet svenske Expressen.

Det blir rundt dobbelt så mye som det Karim Benzema får i All-Ittihad. Den tidligere Real Madrid-kapteinen og Gullballen-vinneren er bare en av flere av fotballens største navn som fortsetter karrieren i Saudi-Arabia, og nå meldes det at Neymar slår følge.

Ifølge ESPN og BBC skal PSG og Al-Hilal være enige om en overgangssum på 90 millioner euro for den brasilianske spilleren, tilsvarende rundt én milliard kroner. Det skal være snakk om en kontrakt som strekker seg over to år.

Den anerkjente overgangseksperten Fabrizio Romano sitter på de samme opplysningene. Han skriver at klubbene er enige, og at Neymar vil dra til Saudi-Arabia denne uken. Romano melder at brasilianeren vil få draktnummer 10, og at overgangssummen er like under 100 millioner euro.

The Athletic-journalist David Ornstein melder at Neymar gjennomgår medisinsk sjekk hos Al-Hilal i dette øyeblikk.

Dermed ligger det an til at Neymar blir lagkamerat med Kalidou Koulibaly, Rúben Neves og Sergej Milinkovic-Savic, som meldte overgang til den saudiarabiske klubben tidligere denne sommeren.

Neymar ble i 2017 fotballhistoriens dyreste spiller da gikk fra Barcelona til Paris Saint-Germain for 222 millioner euro, tilsvarende 2,5 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Han var ikke til stede da PSG serieåpnet lørdag, og ser dermed ikke ut til å være en del av Luis Enriques planer denne sesongen.

Dermed ligger det an til at både Lionel Messi og Neymar forlater PSG denne sommeren.

Kylian Mbappé har også blitt sterkt linket til Al-Hilal. Ifølge den franske sportsavisen L'Equipe skal Al-Hilal ha tilbudt 3,3 milliarder kroner for Mbappé. Det budet skal PSG ha godtatt, men Mbappé skal imidlertid ha avslått enhver diskusjon med representantene for den saudiske klubben.