Neville om Guardiolas Haaland-utbrudd: – Ferguson ville aldri gjort det

BURNLEY (VG) Engelske tabloider har alle fokus på Erling Braut Haaland og Pep Guardiolas diskusjon etter Premier League-åpningen fredag.





Publisert: 12.08.2023

– Vi skrek litt på hverandre, men det går fint det. Etter å ha vunnet «The Treble», så skriker han på meg i pausen i første omgang. Det setter jeg ufattelig pris på. Det er sånne folk jeg vil ha rundt meg, sier Haaland i et intervju med Viaplay etter 3-0-seieren.

Det ble en drømmestart på sesong nummer to i Premier League for Erling Braut Haaland.

To mål i 3–0-seieren mot Sander Berges Burnley holdt likevel ikke til å unngå en leksjon fra Pep Guardiola foran åpent kamera da lagene var på vei inn i garderoben til pause.

Guardiola gestikulerte voldsomt med armene, mens den norske stjernespissen lyttet og svarte med en langt roligere tone. Da TV-kameraene kom tett på hendelsen valgte City-manageren å dytte dem vekk.

Samtlige engelske tabloider omtaler hendelsen i lørdagens papiraviser på balløya.

Daily Mirror kaller hendelsen for en «bisarr utskjelling», mens avisens sjefskribent Andy Dunn skriver følgende:

«Av en eller annen grunn brukte Guardiola gåturen til spillertunnelen på å gi Haaland opphetet offentlig refs. Men han vet at seieren skyldtes spissfenomenet. Holder Haaland seg i form og skadefri er den lave oddsen på at City vinner ligaen for fjerde gang på rad mer enn rettferdiggjort».

Ian Ladyman, fotballredaktør i Daily Mail, stusset over pausesituasjonen spesielt Haalands nydelige 2-0-scoring.

«Den gjorde at Guardiolas pauseleksjon overfor Haaland føltes enda mer unødvendig. Men hvem er vi til å stille spørsmål ved en manager med så mange trofeer på CV-en sin?»

Guardiola sa tydelig fra til Erling Braut Haaland i pausen. Vis mer

Gary Neville, Manchester United-legende, stilte også spørsmål ved opptredenen.

– Det kommer til å være de som elsker intensiteten og si at «det er derfor han er den beste manageren på planeten». Så vil det være de som sier at han ikke bør gjøre det så offentlig, sier Neville ifølge Manchester Evening News.

– Jeg spilte for en av de mest intense managerne i historien, men han ville aldri gjort det på banen på den måten, sier Neville.

Han mener den legendariske treneren Sir Alex Ferguson ville ventet til spillerne var inne i garderoben før han hadde gjort noe lignende.

Guardiola tonet det hele ned på pressekonferansen etter kampen, og sa det handlet om at laget gjorde en del unødvendige valg på tampen av omgangen.

– Han var ikke frustrert, jeg er ikke frustrert. I fotball skjer det. Ikke vær dramatisk, sier Pep Guardiola til BBC.