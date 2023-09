Hege Riise er ferdig som landslagssjef

Hege Riise er ferdig som landslagssjef for kvinnelandslaget med umiddelbar virking. En midlertidig erstatter er ikke klar.

Publisert: 01.09.2023 09:52 Oppdatert: 01.09.2023 10:35

Det skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding fredag.

Riise skal gå over i en ny stilling som fagleder for å styrke arbeidet med kvinnefotballen. Det er en nyopprettet stilling for å styrke satsingen på kvinnefotball i Norges Fotballforbund. Riise starter i jobben 1. januar 2024.

Det skjer etter at NFF har gjennomført en større evaluering av VM. Klaveness og Løken har gjennomført evalueringen sammen med styret.

– Vi har vært opptatte av å benytte anledningen til å ha grundige evalueringer, ikke bare av VM og landslaget spesielt, men også NFFs satsing på toppfotball for kvinner generelt, sier Klaveness i pressemeldingen.

Hun fortsetter:

– Gjennom dette evalueringsarbeidet og i samtaler med Hege Riise ser vi at vi har ulike syn på rollen som landslagssjef for dette laget i det videre arbeidet. Vi har derfor blitt enige om en avtale hvor Hege Riise fratrer som landslagssjef.

LEDET EVALUERINGEN: Fotballpresident Lise Klaveness. Her fra havnen i Auckland, VM-byen som Norge tilbrakte mesteparten av tiden i. Vis mer

Bayern München-spiller Tuva Hansen synes det var en trist beskjed å få fredag morgen.

Hansen bakte brød da beskjeden kom.

– Det er trist at noe slikt skjer. Hun er en god trener, men hvis de mener det er best for gruppen, må vi bare forholde oss til det. Jeg har ingenting imot trenerteamet, men jeg støtter valget som er tatt. Mener de det er best, så er det vel det, sier Hansen til VG.

ROLIG START PÅ DAGEN: Tuva Hansen var hjemme i leiligheten i München da beskjeden kom. Vis mer

Forbundsstyret jobber med å få på plass en midlertidig løsning for kampene i Nations League i midten av september.

Riise mottar etterlønn ut resten av kontraktsperioden, til og med 31. desember 2024. Riise har 1,67 millioner i årslønn. Lønn for faglederjobben vil gå til fratrekk i etterlønnen, opplyser NFF.

Norge røk ut av VM i åttedelsfinalen mot Japan.

