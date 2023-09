Neymar åpner opp om Messis PSG-exit: – Vi gikk gjennom et helvete

Den brasilianske superstjernen Neymar kaller tiden han og Messi hadde i PSG for et helvete.

GODE VENNER: Lionel Messi (til venstre) og Neymar er gode venner. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 02:30 Oppdatert: 04.09.2023 02:44

Det er i et intervju med den store brasilianske avisen O Globo Neymar åpner seg opp om forholdet til Lionel Messi og hans avslutning i den franske hovedstadsklubben.

Samtidig som Messi slet i PSG, så herjet han for landslaget og vant VM i Qatar med Argentina.

– Jeg er veldig glad på hans vegne, men samtidig veldig trist fordi han levde på begge sider. Han opplevde drømmen med Argentina, men med PSG gikk han gjennom et helvete, sier Neymar.

– Vi gikk begge gjennom et helvete. Både han og jeg. Vi ble opprørte fordi vi dro dit for å gjøre vårt beste og skape historie.

Neymar gikk fra Barcelona til PSG i 2017 og var der i seks år. I 2021 fulgte Messi etter sin gamle lagkamerat til Paris. Begge dro fra PSG denne sommeren. Messi signerte for Inter Miami i USA, mens Neymar signerte fir saudiarabiske Al-Hilal.

– Det var derfor vi begynte å spille på samme lag igjen. Vi ville lage historie, men dessverre så klarte vi ikke det.

Avslutningen i PSG for Messi var av det sure slaget. Han ble suspendert av klubben i en periode fordi han gikk glipp av en trening. Han kom også på kant med supporterne som mente han ikke ga nok for laget.

– Mess dro fra PSG på en måte som fotballen ikke fortjente. Alle som kjenner han vet hva han står for. Han er en fyr som kjemper, og hvis han taper blir han sint. Han ble urettferdig behandlet etter mitt syn, sier Neymar.