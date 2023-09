Harry Kane målløs mot Ukraina: Englands første poengtap

(Ukraina – England 1–1) Harry Kane & co. er på god vei til EM i Tyskland. Men måtte tåle sitt første poengtap mot Ukraina i polske Wroclaw.

BLE TEMMET: Harry Kane mot Ukrainas Mykola Matvijenko. Vis mer

Publisert: 09.09.2023 19:51 Oppdatert: 09.09.2023 20:03

Den nye Bayern München-spissen måtte gå målløs av banen etter fem scoringer i innledningen av EM-kvaliken. Harry Kane – med scoring i seks landskamper på rad – måtte nøye seg med en utsøkt målgivende pasning til Kyle Walkers første landslagsmål.

England var nærmest seieren, men leverte ikke sin beste kamp etter å ha imponert med fire strake seire i innledningen av EM-kvaliken. Det var historiske dimensjoner over seieren mot Italia i Napoli for et halvt år siden.

Men Gareth Southgates mannskap fikk med seg et poeng fra toppkampen i gruppe C. Italia møter senere lørdag kveld Nord-Makedonia på bortebane.

Dette var Englands 18. kamp på rad i EM- og VM-kvalifisering uten tap. Det siste nederlaget kom for Tsjekkia i 2019.

England startet med å trille ball. Uten å skape store sjanser.

Ukraina kom mer og mer inn i kampen.

Etter 25 minutter fikk de full uttelling. Tarczynski Arena eksploderte i gult og blått.

Yukhum Konoplia kom på en dundrende overlap overlapFotballuttrykk for å passere motstanderen på utsiden med et raskt løp, og få ballen, på en av kantene.. Venstrebacken spilte ballen ut i feltet. Der kom Oleksandr Zinchenko i omtrent like høyt tempo. England-keeper Jordan Pickford var sjanseløs på skuddet til Arsenal-spilleren.

– Lærebokfotball, ropte en begeistret TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Dermed lå England under for første gang i EM-kvaliken.

ENDELIG: Etter 12 år på landslaget fikk Kyle Walker sin første scoring for England. Vis mer

Kyle Walker skapte balanse i regnskapet rett før pause.

England-backen la ut på sugende løp og fikk et perfekt gjennomspill fra Kane. Walker var helt på grensen av offside, men scoringen ble godkjent etter en VAR-sjekk. Den 33-årige Manchester City-backens første scoring på landslaget var et faktum. Den kom i landskamp nummer 77.

England startet heller ikke 2. omgang strålende. Men bearbeidet Ukraina mer og mer.

Harry Maguire hadde en brukbar mulighet etter en dødball før Bukayo Saka utfordret Ukraina-keeperen med en suser. Georgiy Bushchan fikk så vidt keeperhansken på ballen før den smalt i tverrliggeren.

Men uttellingen kom ikke.

England spiller tirsdag jubileumskamp mot et svært godt gående Skottland på Hampden Park. I fjor var det 150 år siden Skottland og England møttes i historiens første landskamp. Den endte 0–0 på en cricketbane i Glasgow.

England fortsetter EM-kvaliken mot Italia på Wembley 17. oktober.