Englands nye midtbanegeneral herjer i Spania – tangerte Ronaldo

Jude Bellingham har tatt Spania med storm. Lørdag kveld spiller den nye Real Madrid-yndlingen mest sannsynlig sin 25. landskamp i en alder av 20 år.

NY FRELSER: Jude Bellingham feirer matchvinnermålet mot Getafe i sin første kamp på Santiago Bernabéu. Vis mer





Publisert: 09.09.2023 11:54 Oppdatert: 09.09.2023 13:16

Forventningene til en ung midtbanespiller har omtrent aldri vært større enn til Bellingham, etter hans overgang fra Borussia Dortmund til Real Madrid.

1,2 milliarder norske kroner betalte den spanske giganten for den unge briten. Så langt har han betalt tilbake hver eneste krone.

På sine fire første kamper i Real Madrid har han storspilt og scoret i alle. Kun to spillere har scoret i sine fire første kamper for Real Madrid før Bellingham: Ronaldo i 2009 og Pepillo i 1960, skriver BBC.

Det toppet seg da han på overtid avgjorde kampen mot Getafe for en uke siden, under gjenåpningen av Santiago Bernabéu.

– Det er det høyeste brølet jeg har hørt på et stadion. Heldigvis var det for målet mitt, sa Bellingham til Real Madrid TV.

Bellinghams imponerende start har satt sitt preg på andre spanske idrettshelter som nå kopierer målfeiringen til briten.

forrige





fullskjerm neste TILHENGER: Carlos Alcaraz feiret som Jude Bellingham i US Open, og lot engelskmannen få vite det. 1 av 2 Foto: Skjermdump @carlitosalcarazz på Instagram

Nå venter landslagsspill mot Skottland og Ukraina for 20-åringen, som allerede har rukket å spille 24 ganger for England.

Når England tar imot Ukraina 18:00 norsk tid spiller Bellingham etter alle solemerker sin 25. landskamp i en alder av 20 år. Han var den tredje yngste som debuterte for det engelske landslaget, og var den nest yngste til å nå ti landskamper for «The Three Lions».

Med en aldrende Jordan Henderson som byttet klubb fra Liverpool til Al-Ettifaq i Saudi-Arabia og en Trent Alexander-Arnold som oftere blir benyttet på midtbanen er det ekstra forventninger til at Bellingham blir Englands nye midtbanegeneral.

– Han er fantastisk – en komplett midtbanespiller – og han tilfører stor fart og intensitet i spillet, roste Real Madrid-manager Carlo Ancelotti etter Getafe-kampen.

Grafikk: Sofascore.com

The Guardian-skribent Sid Lowe kaller Bellinghams inntog i gigantklubben for «en heidundrende start».

– Jude Bellingham løfter taket på Bernabeu, og det er kjærlighet ved første blikk, lyder tittelen på Lowes kommentar.

– Real Madrid-fansen blir underholdt. Omfavnet også: Det var som om hele stadionet var velkomne i armene hans og klemte han hardt, skildrer fotballskribenten.

GAMMELT OG UNGT: Det er store forventninger til Jude Bellingham (til høyre). Blir han den nye lederskikkelsen på Englands midtbane og tar over for Jordan Henderson (til venstre)? Vis mer

Etter kampen hyllet hjemmefansen sin nye yndling med The Beatles’ klassiker «Hey Jude». Hyllesten, og å ha blitt matchvinner på Santiago Bernabéu for første gang, gjorde Bellingham målløs.

– Da de sang den på slutten fikk jeg gåsehud. Jeg ville bare stå stille og høre på dem. Beina mine ristet. Jeg vet at jeg er hentet hit for denne type øyeblikk. Dette er de øyeblikkene jeg vet at jeg kan levere for dette laget, sa 20-åringen til klubbens TV-kanal.

Levere kan også Taylor Swift-fansen, til fordel for Bellingham.

Unge Bellingham er blant favorittene til å vinne «Golden Boy»-prisen for beste spiller under 21 år, og Barcelonas Alejandro Balde er regnet som hans største utfordrer. Men et sitat fra mai i år, der Balde hevder å ikke like Taylor Swifts musikk, har mobilisert Swift-fansen til å stemme på Bellingham.

Denne posten på X har fått mer enn 30.000 likes, med oppfordring til å stemme på Bellingham – slik at Balde ikke vinner gullgutt-prisen:

I Tyskland vant han cupgull med Dortmund i 2021. Han var også nære å ta seriegull med klubben forrige sesong, men Dortmund snublet på målstreken mot Mainz: