Ajax-trener Alfred Schreuder har fått sparken

Den nederlandske storheten har gått syv kamper uten seier i serien. Torsdag kom beskjeden om at Alfred Schreuder (50) har fått sparken.

FERDIG I AJAX: Alfred Schreuder.

26.01.2023 23:57

Nederlenderen tok over for Erik ten Hag etter at landsmannen ble Manchester United-manager i fjor sommer. Et halvt år senere har Schreuder fått sparken, opplyser Ajax i en pressemelding.

Ajax har vært i svært dårlig form den siste tiden, med syv kamper uten seier (0–6–1) i den nederlandske toppdivisjonen. Det holder til en femteplass, med syv poeng opp til serieleder Feyenoord.

Denne sesongen har de allerede avgitt flere poeng enn hva de gjorde hele sist sesong. Da vant de ligaen to poeng foran PSV.