Han forlot Brann etter nedrykket. Nå er Japhet Sery Larsen nær å komme tilbake.

Brann har kommet langt i samtaler med Bodø/Glimt om å kjøpe Japhet Sery Larsen tilbake.

Temmelig nøyaktig et år etter at Japhet Sery Larsen gjennomførte sin foreløpig siste Brann-trening i Syden, gjør han retur.

24.01.2023 09:40 Oppdatert 24.01.2023 10:30

Brann jobber for å hente Japhet Sery Larsen (22) tilbake til klubben, ifølge BTs opplysninger.

Det skjer ett år etter at danske Larsen ble solgt fra Brann til Bodø/Glimt. Forsvareren var bare et halvt år i Bergen, men markerte seg: Etter at han kom sommeren 2021, spilte Larsen syv kamper for laget som rykket ned – uten å tape.

