Nederlandsk legende advarer Manchester United-manageren: – Kan bli farlig

Den nederlandske landslagsspissen Wout Weghorst (30) ser ut til å bli nestemann inn portene på Old Trafford.

NEDERLAND-DUO: Tyrell Malacia er foreløpig Erik ten Hags eneste nederlandske signering, men en av flere som har kommet fra den nederlandske ligaen.

12.01.2023 07:52

Alt tyder på at Burnley-spissen, som er på lån til Besiktas, blir Manchester Uniteds «nødløsning» på topp i årets januarvindu.

Nederland-legenden Marco van Basten kommer imidlertid med en advarsel til landsmannen Erik ten Hag.

– Det kan bli farlig hvis du har for mange nederlandske spillere og ting ikke går veien, sier van Basten hos Ziggo Sport.

Riktignok er backen Tyrell Malacia og skadde Donny van de Beek de eneste nederlenderne i stallen for øyeblikket, men ten Hag har i tillegg kjøpt argentinske Lisandro Martínez og brasilianske Antony fra gamleklubben Ajax.

– Man så det i Barcelona da de hadde fem nederlandske spillere. Da vil det jobbe imot deg. Ten Hag må være forsiktig med det, sier van Basten.

Erik ten Hag nektet å kommentere det potensielle kjøpet etter seieren mot Charlton, men flere medier melder at avtalen er nært forestående. The Guardian skriver at Manchester United er mer eller mindre enige med Besiktas om en avtale hvor de kjøper ham ut av låneavtalen for drøyt 30 millioner kroner.

Med Cristiano Ronaldo ut portene har lagets manager varslet at de trenger mer bredde på topp. For øyeblikket er det Anthony Martial den eneste klare spissen på laget, i tillegg til Marcus Rashford.

Ten Hag har vært klar på at Manchester United ikke har råd til å punge ut store penger for en ny spiss i januar, og at de derfor må jobbe innenfor de økonomiske rammene de har til rådighet.

BETENKT: Tidligere Nederland-sjef Marco van Basten, her fra 2016.

Marco van Basten mener imidlertid at det finnes bedre «nødløsninger» på markedet – og mener at det finnes et bedre alternativ i PSV Eindhoven.

– Jeg har mine tvil. Se heller på Luuk de Jong. Det er en skikkelig spiss som er sterk i luften, sier han – og fortsetter:

– Jeg synes ikke at Weghorst er så sterk på det. Han kan score på en heading, men han er mer en type som gjør ting gjennom kraft og entusiasme, sier han om spissen som har scoret ni mål på 18 kamper for Besiktas denne sesongen.

UTROLIGE SCENER: Wout Weghorst skapte et VM-øyeblikk for historiebøkene da Nederland utlignet til 2–2 mot Argentina langt på overtid av VM-kvartfinalen.

Også landsmannen Wesley Sneijder er skeptisk til Manchester Uniteds «nødkjøp».

– Er han virkelig den spissen Manchester United venter på? Jeg tror ikke det. De har 300 slike i Premier League. Det må være et stunt. Det kan ikke være sant, sier Sneijder.

Weghorst havnet i fokus da han scoret to ganger i VM-kvartfinalen mot Argentina, hvor nederlenderne til slutt røk ut på straffer. Etter kampen havnet han i konflikt med Lionel Messi.

– Jeg tror i hvert fall de bare har sett det frisparktrekket nå, så den går de ikke på i England lenger, sier Sneijder med referanse til det utrolige utligningsmålet på langt på overtid i VM-kvartfinalen.