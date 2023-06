Bekreftet: Bellingham er ny Real Madrid-spiller

Jude Bellingham (19) selges fra Borussia Dortmund til Real Madrid.

Vis mer

VG utvider saken.

En av sommerens største overganger er muligens allerede gjort. Det engelske vidunderbarnet Jude Bellingham gjør overgang fra Borussia Dortmund til Real Madrid.

Det bekrefter Dortmund på sine nettsider, som krasjet like etter offentliggjørelsen, men som skal være oppe igjen.

Den pålitelige The Athletic-journalisten David Ornstein skrev tidligere onsdag at klubbene er enig om en overgang for rundt 100 millioner euro – drøyt 1.2 milliarder kroner.

Ifølge Ornstein gjenstår den medisinske testen, som vil skje i løpet av de kommende dagene.