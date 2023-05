Legendens Haaland-beskjed: – Jeg bryr meg ikke

Det var Erling Braut Haaland (22) som til slutt klarte å ta rekorden til Andy Cole (51). Det bryr Manchester United-helten seg fint lite om, hevder han selv.

SESONGAVSLUTNING: Erling Braut Haaland og hans Manchester City avslutter Premier League-sesongen borte mot Brentford i dag. Deretter venter finaler i FA-cupen og Champions League. Vis mer

– Jeg bryr meg ikke, for å være helt ærlig. Jeg er ikke bitter på noen som helst måte over at noen slår målrekorder, for rekorder er ment for å bli slått, sier Cole til Daily Mail.

Det var i 1993/94-sesongen at den daværende Newcastle-spilleren banket inn hele 34 mål. Alan Shearer tangerte målrekorden sesongen etter, men man måtte vente helt til denne sesongen før den ble slått.

Erling Braut Haaland stoppet på 36 mål.

MÅLSNIK: Andy Cole scoret 34 mål for Newcastle i 93/94-sesongen. Ett år senere dro han til Manchester United.

– Noen blir sikkert irritert. Folk sier jeg burde være skuffet. Hvorfor? Fordi noen har scoret flere mål enn meg? Det tok 20 år for noen å komme i nærheten. Skal jeg vugge meg til søvn og tenke: «Å Gud, noen slo rekorden min?» spør Cole.

– Nei, jeg tar av meg hatten for ham. Jeg bukker for ham. Han har gjort det i et lag som skaper sjanse etter sjanse. På et tidspunkt så kommer rekordene dine til å bli slått, fortsetter han.

Cole og Shearer spilte for øvrig da det var 42 kamper i løpet av en sesong, ikke 38 kamper som det har vært siden 95/96-sesongen.

Haaland endte på 44 målpoeng (36 mål og åtte målgivende), noe som er en tangering av Thierry Henrys rekord fra 2003/04 fra Premier League-sesonger med 38 kamper.