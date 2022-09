Van Nistelrooy i hardt vær etter Glimt-møtet: – Ikke særlig attraktive

EINDHOVEN (VG) (PSV Eindhoven – Bodø/Glimt 1–1) PSVs manager Ruud van Nistelrooy måtte tåle pipekonsert og tøffe spørsmål etter at laget hans kun klarte uavgjort på Phillips stadion.

BRODERLIG: Ruud van Nistelrooy og Kjetil Knutsen delte poengene og takket for kampen.

15 minutter siden

En bølge av piping skyldte over arenaen da dommeren blåste i fløyten for siste gang. Kun en misbrukt kjempesjanse fra Hugo Vetlesen var forskjellen på uavgjort og tap for det nederlandske storlaget.

Van Nistelrooy ble kjørt av nederlandske reportere etter 1-1 mot Glimt, et resultat som føyer seg inn i en rekke skuffelser. PSV tapte for Twente i helgen og røk i august ut av CL-playoffen mot Rangers.

– Vi er også skuffet over resultatet, så man kan forstå reaksjonen, sier van Nistelrooy til TV-stasjonen Omroep Brabant.

– Vi skapte nok til å vinne kampen, men realiteten er også at Walter Benitez reddet kampen for oss med en utrolig redning på slutten, sier den nederlandske Manchester United-legenden.

Nederlenderne misbrukte noen veldig store sjanser før pause, før de fikk se Glimt gå i garderoben med en 1–0-ledelse etter en meget vakker scoring av den danske sommersigneringen Albert Grønbæk.

– Van Nistelrooy er en helt ny trener. Det er ikke lett. Han har mange ideer, men jeg ser ikke i kampene ennå, sier den danske eks-spilleren Kenneth Pérez.

Bodø/Glimt spilte med mye tålmodighet og styrte spillet i store deler av kampen. PSV ble løpende mye uten ball, og ble etter hvert merkbart slitne utover i kampen.

Van Nistelrooys mannskap får også kritikk for at laget ikke henger sammen og at det er store avstander i laget.

– De har fremdeles ikke holdt nullen. Det sier noe. De har scoret flere mål enn i fjor, men er likevel ikke spesielt attraktive. Lag spiller seg ut av presset til PSV ganske enkelt, sier den tidligere fotballspilleren Pierre van Hooijdonk.

Ingen lag har scoret flere mål enn PSV, som har scoret svimlende 23 mål på fem kamper i Eresdivisie. Samtidig har de sluppet inn syv mål.

Storavisen Telegraaf beskriver 1–1-kampen som «skuffende», mens Glimt-trener Kjetil Knutsen fikk spørsmål om «han hadde trodd at PSV skulle spille så dårlig».

– Jeg er ikke her for å vurdere PSV, svarte Knutsen på pressekonferansen.

Ruud van Nistelrooy mener at Bodø/Glimt var best det siste kvarteret, men at PSV før det hadde hatt mer enn nok sjanser til å vinne kampen.

– Har van Nistelrooy de rette spillerne til å spille slik han ønsker? Jeg har inntrykk av at de står litt i en spagat i PSV. Ønsker de å dominere eller spille kontringsfotball? Noen ganger synes jeg at de virker splittet innad i laget, sier Pérez.