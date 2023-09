Avslører samtaler med Riise etter avgangen: – Skuffet

ULLEVAAL (VG) Chelsea-spiller Guro Reiten har et nært forhold med tidligere landslagssjef Hege Riise. Nå forteller hun at duoen har holdt kontakten etter fratredelsen.

NÆRE: Guro Reiten jobbet i mange år sammen med Hege Riise, og likte at de endelig fant tilbake til hverandre på landslaget. Nå må hun klare seg uten den tidligere landslagssjefen. Her fra pressetreff på Ullevaal stadion. Vis mer





Publisert: 21.09.2023 13:09 Oppdatert: 21.09.2023 13:28

Guro Reiten har over lang tid hatt et nært forhold til den nylig avgåtte landslagstreneren. Riise hentet Reiten til LSK kvinner fra det som en gang var Trondheims Ørn tilbake i 2017, og utviklet henne videre før hun tok steget til England og Chelsea.

På spørsmål om hvordan hun opplevde situasjonen med Riise, svarer hun dette:

– VM var en kjempeskuffelse for oss. Det var en evaluering som gikk på veldig me forskjellig. Ikke bare på trener, men også på oss og på kultur. Avgjørelsen om å sparke Hege var NFF sin jobb, og ikke noe jeg har med å gjøre, sier Reiten.

Hun legger ikke skjul på at hun likte å ha Riise som trener.

– Det var artig å samarbeide med Hege igjen. Jeg ønsker henne alt det beste videre. Hun er en bra trener, men sånn er det av og til, sier hun.

Nå røper Reiten at hun plukket opp telefonen og snakket med Riise etter at beskjeden om at hun gikk av som landslagstrener kom.

– Hvordan tok hun beskjeden?

– Hun var selvfølgelig skuffet, slik som de aller fleste ville ha vært. Men slik er livet noen ganger. Det er opp og nedturer, og i et fotballiv så lærer man seg å leve med det og går videre. Nå har hun fått ny jobb i NFF, så jeg regner med at det blir bra, sier Reiten.

Riise går over i en nyopprettet stilling i NFF fra 1. januar. Hun skal bli fagleder, og har som rolle å styrke arbeidet med kvinnefotballen.

– Er det noen ganger vanskelig å skille personlige følelser og profesjonalitet?

– Ja. Man er jo her for å gjøre en jobb, men man må trives utenfor banen og, for å få til det beste på banen. Men nå har dette skjedd, og det er greit.

MÅ SE FREMOVER: Guro Reiten erkjenner at det av og til er tøffe tak i et liv som fotballspiller. Nå må hun bli kjent med måten den nye landslagssjefen Leif Gunnar Smerud vil spille på. Vis mer

Førstkommende fredag står Østerrike på motsatt banehalvdel, i det som er den første Nations League-kampen på kvinnesiden. I høst fungerer oppsettet som en ren OL-kvalifisering. Norge må vinne gruppen, for å komme seg videre til semifinale og deretter finale.

Tre europeiske lag går til OL.

– Vi må gå videre og så snur dette fort. Det er bare noen uker siden sist vi var samlet. Nå er vi her på nytt med ny trener og ny kvalik. Så det er mye å sette oss inn i her, men vi får gjøre vårt aller beste, sier Reiten.

GODT HUMØR: Guro Reiten og resten av landslaget har noen hektiske dager foran seg. Nytt trenerteam og nye måter å spille på skal innføres før første hinder mot Østerrike på veien mot en OL-billett. Vis mer

Tross alt smiler livet for angrepsspilleren. Nylig ble Reiten en av tyve toppspillere som ble nominert til Ballon d’Or. På herresiden finner man Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard på listen.

– Det er veldig, veldig kult. Man har jo sett den utdelingen der et par ganger. Jeg har kanskje ikke akkurat tenkt at jeg kom til å havne der selv en gang, men det gjorde jeg. Det er kjempeartig og noe å ta med seg videre, og som gir ekstra motivasjon. Så får man bare jobbe på, sier Reiten.

– Har du planer om å reise på prisutdelingen?

– Nei, det har jeg ikke tenkt til. Jeg skal bare komme meg tilbake til England og være der, jeg. Det blir sikkert en bra fest for de som drar dit, sier Reiten.

Fredag klokken 19.00 møtes Norge og Østerrike på Ullevaal stadion. Den kan du følge i VG Live.

