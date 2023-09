Per Ciljan Skjelbred ferdig i Rosenborg etter sesongen

LILLESTRØM (VG) Midtbaneveteranen Per Ciljan Skjelbred (36) spiller ikke i Rosenborg etter denne sesongen.

Publisert: 24.09.2023 20:22 Oppdatert: 24.09.2023 20:36

Det melder Adressa søndag kveld. Ifølge avisen fikk Skjelbred beskjed av den sportslige ledelsen på Lerkendal etter treningen fredag.

Der fikk han beskjeden om at kontrakten ikke blir forlenget.

– Jeg kan bekrefte at Mikael Dorsin ga oss beskjed om at de har tatt en beslutning. De har bestemt at Per ikke skal være med videre som spiller neste sesong, sier Ciljans agent Kristina Jørgensen til Adressa.

– Dette handler om en kabal for akademiet, og at det er mange spillere som er på vei opp og fram i a-laget. Vi behøver plass til dem, begrunner Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin.

Ciljan startet i Rosenborgs 0–3-tap for Lillestrøm på Åråsen søndag og ble byttet ut til pause.