Lekkert frisparkmål da Danmark slo Norge

(Danmark - Norge 2–0) Norge hadde lite å by på i møtet med nabonasjon Danmark. Forsvarskrøll og et lekkert frispark holdt til seier for danskene.

TAP: Danmark slo Norge 2–0 i privatlandskamå-turneringen Tournoi de France i Frankrike.

18.02.2023 19:53 Oppdatert 18.02.2023 20:13

Norge (13.) ligger fem rangeringer over Danmark (18.) på FIFAs verdensranking for kvinner, men det var danskene hadde som hadde full kontroll i den andre kampen av privatlandskamp-turneringen Tournoi de France i Frankrike.

Etter den første omgangen ledet danskene fullt fortjent. Josefine Hasbo satte 1–0 etter bare ni minutter.

Maria Thorisdottir forsøkte å hælsparke ballen ut av farlig område, men i stedet havnet ballen rett i beina på Hasbo som enkelt sørget for dansk ledelse.

SCORING: Danskene feiere etter 1–0-målet til Josefine Hasbo.

De norske jentene viste bedre takter i den andre omgangen, men scoringene uteble, og det var Danmark som var nærmest mål. Etter 83 minutter fikk de uttelling. Sofie Svava klinket ballen i nettet med et utsøkt frispark, og da så det ut til at Norge mistet litt av piffen.

Guro Reiten, som ble kåret til årets spiller for 2022, ble satt inn for Norge etter pausen, men Chelsea-spilleren klarte ikke å sette sitt preg på kampen.

ÅRETS BESTE: Guro Reiten (t.h) under privatlandskampen i fotball mellom Norge og Danmark på Francis Le Basser Stadium i Laval i Frankrike.

Våre naboer i sør hadde flere gode muligheter til å punktere kampen totalt, uten at de lyktes helt.

Dermed endte det med 2–0-seier til Danmark

Gira på mer sport i helgen? Se hva som skjer i VGs sportskalender her!

Nå venter vertsnasjonen Frankrike i siste kamp. De har vunnet turneringen begge gangene den har blitt arrangert.

Norge møter Spania og Sverige i to privatlandskamper i april før VM i New Zealand og Australia starter 20. juli. Der er Norge er i gruppe med vertsnasjonen New Zealand, i tillegg til Filippinene og Sveits.