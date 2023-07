HamKam slo Aalesund i bunnkampen – kjempebrøler av Grytebust

(HamKam – Aalesund 2–1) HamKam tok tre meget viktige poeng i bunnkampen mot Aalesund. Det kan de takke Sten Grytebust (33) for.

GLAPP BALLEN: Sten Grytebust serverte HamKam 2–1-scoringen. Vis mer

På stillingen 1–1 på Briskeby ble et innlegg slått inn i feltet til Aalesund. Det så ut som Grytebust skulle ha full kontroll på innlegget, men så glapp han ballen.

– Sten (Grytebust) var formidabel mot Rosenborg, sånn er fotballivet. Han kommer til å være viktig for oss fremover, sier Aalesund-trener Christian Johnsen til TV 2 om keepertabben.

Det serverte 20 år gamle Halvor Opsahl, som fikk verdens enkleste jobb med å sende hjemmelaget i føringen. Hans første scoring på A-lagsnivå.

– Det er helt fantastisk, denne har vi jobbet lenge for. Endelig satt den, sier matchvinneren til TV 2.

På tampen sendte Aalesund Grytebust opp på et hjørnespark, men keeperen klarte ikke å rette opp egen feil. Dermed tok HamKam sin første seier siden april.

Med tre poeng stikker HamKam ifra Aalesund, som ligger helt sist. HamKam ligger på kvalifiseringsplass, tre poeng foran Aalesund og to poeng foran Sandefjord, som har to kamper mindre spilt.

– De ligger nede i sumpen de og. Desto viktigere å vinne, sier Opsahl om betydningen av seieren.

JUBELSCENER: Halvor Opsahl jubler sammen med resten av laget etter å ha sendt HamKam i ledelsen. Vis mer

Hjemmelaget var det førende laget gjennom kampen. I første omgang skapte HamKam flere store muligheter uten å sette ballen i mål.

Det gjorde derimot Henrik Udahl etter 65 minutter med en nydelig scoring. Spissen mottok ballen ute til høyre. Der dro han seg innover, og med venstrefoten curlet han ballen lekkert i hjørnet.

Kun få minutter senere utlignet Markus Karlsbakk. Midtbanespilleren klinket til på direkten fra 16 meter og styrte ballen inn i hjørnet.

På tampen var samme mann et stolpetreff unna å ordne 2–2. Dessverre for Karlsbakk hjalp det lite at han scoret i sin tredje strake kamp.

Aalesund har tapt samtlige bortekamper i år.