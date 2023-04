Eksperter reagerer på Liverpool-frustrasjon: – Skrekkelig å se på

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Liverpool 4–1) Manchester City ydmyket Liverpool. Da hjemmelaget satte inn det fjerde havnet Liverpool-spillere i amper diskusjon.





01.04.2023 15:25 Oppdatert 01.04.2023 16:20

Samtidig som City-spillerne jublet kunne man se Liverpool-spillere veive med hendene mens de diskuterte med hverandre etter at de hadde sluppet inn mål nummer fire.

– Det er skrekkelig å se på. Se de krangler. Deler ut skyld, i stedet for å finne ut av det sammen. Den usikkerheten og uenigheten gjenspeiler seg i måten Liverpool opptrer på utpå banen, sa Viaplays fotballekspert Pål André Helland.

– De blir fullstendig utspilt. Frustrasjonen øker og øker, og det ender opp med krangling mellom spillerne, la ekspertkollega Nils Johan Semb til.

Se situasjonen og reaksjonene i videoen øverst i denne saken.

Haaland-jubel på tribunen

Før kampen handlet det meste om Erling Braut Haalnad ville bli spilleklar eller ei. «Heia Haaland» ropte en norsk Manchester City-supporter under VGs sending før kampen på Etihad, men mannen måtte i likhet med resten av stadion innse at storkampen mot Liverpool gikk uten Premier Leagues toppscorer.

Lyskeskaden som gjorde at nordmannen mistet EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia, holdt ham ute også mot Liverpool.

NYHET: VGs Haaland-tracker: Følg rekordjakten

For selv om stadionområdet omkranses av Haaland-skjerf og Haaland-effekter, gjorde lagkameratene sitt for å minske savnet av jærbuen, som koste seg på tribunen sammen med sine norske kamerater.

TILSKUER: Erling Braut Haaland sammen med Marcus Risa, Martin Hognestad og Gabriel Time. Nedenfor ser man Ivar Eggja.

Gjestene åpnet best

Det var imidlertid Liverpool som kom best i gang. Portugisiske Diogo Jota lurte offsidefellen på perfekt tidspunkt og stormet inn bak Manchester City-forsvaret. Bak ham fulgte egyptiske Mohamed Salah på. Jota la ballen i støtte – og Salah hamret Liverpool i føringen.

Bortesvingen tok fullstendig av. De buet litt da meldingen kom om at scoringen skulle VAR-sjekkes, før jubelen igjen sto i taket da scoringen ble godkjent.

Se alle målene her:

Ydmykelsen komplett

Men Manchester City kjempet seg tilbake. Først satte Álvarez inn utligningsmålet etter 27 minutter, før Kevin De Bruyne påførte Liverpool et nytt slag i ansiktet omtrent før tilskuerne hadde rukket å finne setene sine.

Nok en gang var det et hardt innlegg foran mål som gjorde jobben enkel for den belgiske midtbanemaestroen foran mål.

Kun minutter senere holdt Álvarez på å score sitt andre for dagen. Avslutningen hans ble reddet på streken av Trent Alexander-Arnold, men Liverpool-backen klarte ikke å stoppe det neste forsøket fra Ilkay Gündogan, som økte ledelsen til 3–1.

– Kunne gjøre som de ville

– City kunne gjøre som de ville, rommene var for store. Vi var heldige med at de ikke scoret flere, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg er ikke sikker på om vi hadde klart å vinne mot 10 spillere engang, for å være ærlig, sa Klopp nærmest følelsesløst på pressekonferansen.

Jack Grealish fullførte ydmykelsen da han satte inn 4–1 for Manchester City. Venstrekanten kombinerte fint med Kevin De Bruyne. Backen Alexander-Arnold hang ikke med i det hele tatt, og Grealish trillet inn vertenes fjerde for dagen.

EUFORI: Jack Grealish suger til seg inntrykkene etter å ha scoret Manchester Citys fjerde mål for dagen.

– Jeg var på toalettet. Jeg følte meg syk i dag tidlig, men jeg føler meg bra nå. Det var en fantastisk prestasjon. Vi responderte strålende etter å ha kommet under, sa Grealish til BT Sport etter kampen, ifølge Sky Sports.

– Grealish, Stones, De Bruyne, Mahrez, fantastiske! Liverpool – forferdelige, skrev tidligere Newcastle-spiller Alan Shearer på Twitter.

– Nesten perfekt

Manchester City-fansen jublet og fulgte opp med den ydmykende «Poznan-feiringen» «Poznan-feiringen»Tilskuerne snur ryggen til banen og hopper opp og ned mens de holde rundt skuldrene til hverandre. Feiringen stammer fra da Manchester City tapte 1-3 borte mot polske Lech Poznan, og polakkene gjorde det samme mot City. Feiringen er sett på som ydmykende for motstanderen., før de senere i kampen fortsatte ydmykelsen ved å juble for hver eneste pasning de lyseblå klarte uten at Liverpool var i nærheten av å få tak i ballen.

– Vår kamp var nesten perfekt. Vi spiller mot et lag som vi alltid har slitt å finne ut av, sa Manchester City-manager Pep Guardiola på pressekonferansen etter kampen.