Skaanes forlater Brann: – Selvfølgelig trist

Kasper Skaanes (27) har signert for Sogndal og forlater med det «klubben sin» for andre gang.

ADJØ TIL BERGEN: Kasper Skaanes er ferdig med sin andre periode i Brann.

15.03.2023 14:11 Oppdatert 15.03.2023 14:24

Det bekrefter begge klubber på sine hjemmesider onsdag ettermiddag.

– Det er selvfølgelig trist å forlate Brann, for det er klubben min. Det er Brann jeg har heiet på siden jeg var liten. Men nå måtte jeg lytte til hodet og ikke hjertet, og for min videre karriere var dette et riktig valg, sier Skaanes til brann.no.

Skaanes gikk gradene i Brann før han debuterte for A-laget i 2012. I 2018 gikk han til Start, før han kom tilbake til Brann og Bergen før nedrykkssesongen i 2021.

I Branns opprykkssesong fra OBOS-ligaen forrige sesong ble det 25 kamper for Skaanes, syv av de fra start. På de scoret han fem mål og fikk to målgivende.

Totalt ble det 159 kamper i Brann-drakten fordelt på de to periodene for 27-åringen, som nå har signert en sesong ut 2025 med 1. divisjonsklubben Sogndal.