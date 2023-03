Sandefjord feide Odd av banen og ut av cupen – Lillestrøm vant i Sogndal

Sandefjord reddet plassen i Eliteserien med et nødskrik i fjor. Søndag kjørte de over fjorårets femteplass, og slår følge med Lillestrøm til kvartfinalene.

TOMÅLSSCORER: Sandefjords Jakob Dunsby satte 2–0 og 4–0 mot Odd i NM.

12.03.2023 18:59 Oppdatert 12.03.2023 19:19

Sandefjord - Odd 4–1

Sogndal - Lillestrøm 1–2

Start - Tromsø 1–1 (Ekstraomganger pågår)

Det er enda en snau måned igjen til norsk fotball og Eliteserien begynner, men fjorårets NM er ikke ferdigspilt og søndag gjorde flere klubber unna sesongens første tellende kamp.

Sesongen 2022 fikk en dramatisk, men gledelig, avslutning for Sandefjord da de unngikk nedrykk i årets siste kamp. Søndag fikk de en drømmestart på sesongen 2023.

Klubben fra hvalfangerbyen feide Odd av banen og vant 4–1.

GOD START: Alexander Ruud Tveter feirer med lagkameratene etter 1–0-scoringen mot Odd.

Det skjedde etter en fartsfylt og målrik førsteomgang. Før ti minutter var spilt hadde Alexander Ruud Tveter og Jakob Dunsby sendt Sandefjord to foran. Etter halvspilt omgang kom det tredje fra Danilo Al-Saed, og to minutter senere satte Dunsby sitt andre for dagen.

– Vi har følt at vi har vært bra gjennom hele oppkjøringen, og de nye som har kommet inn har funnet seg til rette. Så det var deilig å få en litt forløsende kamp i dag, sier Ruud Tveter til NRK etter kampen.

Odds Conrad Wallem fikk med seg et trøstemål i NM-exiten.

Sandefjord møter Brann i kvartfinalen.

I Sogndal fikk Lillestrøm en pangstart. I sitt første gjensyn med gamleklubben brukte Akor Adams bare ett minutt og 16 sekunder på å sende «Fugla» i ledelsen.

Med et kvarter igjen av omgangen utlignet hjemmelagets kaptein Daniel Arrocha til 1–1, men det skulle bli gul jubel og begge LSKs spisser skrev seg inn på scoringslista.

Gjermund Åsen har for vane å finne Thomas Lehne Olsen med sin presise venstrefot i motstanderens boks, og lykkes med det også på Fosshaugane Campus. Måltyven Lehne Olsen stanget inn 2–1-seier og avansement.

Lillestrøm møter vinneren av kampen mellom Start og Tromsø. Ekstraomganger i den kampen pågår nå.