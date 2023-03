Medier: Vecchia nærmer seg RBK-exit – skal være enig med Malmö

Adresseavisen skriver at svenske Stefano Vecchia (28) nærmer seg Malmö og at «klubbene er så godt som enige».

PÅ VEI BORT: Stefano Vecchias dager i Rosenborg kan være talte.

09.03.2023 15:00

Svensken selv bekrefter interessen fra Malmö overfor Adresseavisen, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Expressen skriver at Vecchia nå er klar for Malmö og at det kun er medisinsk test som gjenstår for at overgangen skal bli offisielt klar.

Dersom overgangen går igjennom blir Vecchia gjenforent med Henrik Rydström, som trente 28-åringen i Sirius. Svensken bekreftet interessen overfor Adressa tirsdag.

RBK-sportssjef Mikael Dorsin har så langt ikke besvart VGs henvendelse.