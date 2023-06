Hegerberg glemmer ikke fadesen mot England: – Tøft og beinhardt

ULLEVAAL STADION (VG) Stjernespiss Ada Hegerberg (27) sier det sviende 0–8-tapet mot England i fjor sommer fremdeles gnager i forkant av sommerens fotball-VM.







26.06.2023 17:19 Oppdatert 26.06.2023 17:55

– Først og fremst hei! sier en entusiastisk Ada Hegerberg til pressen da hun innleder sin del av pressekonferansen i anledning sommerens fotball-VM.

– Vi kommer til å se hverandre mye fremover, så jeg håper vi kan ha en god periode i lag, sier superstjernen og fortsetter:

– Litt bedre enn sist sommer, selvfølgelig. Håper vi kan gi dere gode resultater og, det er det vi vil.

Fakta Norges kamper i fotball-VM 20. juli, klokken 09: New Zealand – Norge

25. juli, klokken 10: Sveits – Norge

30. juli, klokken 09: Norge – Filippinene Vis mer

For det var i fjor sommer at Norge ble ydmyket av England og tapte 0–8. EM endte med exit i gruppespillet, noe som førte til at Martin Sjögren var ferdig som landslagssjef.

– Den sitter, den sitter. Det er viktig å kunne begrave den og. Det er bak oss, og det er viktig. Men den kommer til å sitte, sier Hegerberg om det som ble tidenes største tapsmargin i EM-sammenheng.

– Det var tøft og beinhardt. Det var et switch fra Lyon (klubblaget). Helt ærlig så gikk det veldig mye utover stoltheten.

YDMYKET: Ada Hegerberg og Martin Sjögren underveis i EM-kampen mot England i 2022.

– Så da er vi nødt til å møte dette mesterskapet med en annen innstilling, for det krever veldig mye av en og hver av oss, sier den 27 år gamle angriperen.

VG spør Lyon-spilleren om hennes innledning var et stikk til forrige regime.

– Ikke et stikk. Ikke jeg som dro opp EM, det var det dere som gjorde. Vi har opplevd det. Jeg har bare sittet her og svart.

Fakta Norges tropp Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen Forsvar: Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Mathilde Harviken, Sara Hørte, Marit Bratberg Lund Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Frida Maanum, Caroline Graham Hansen, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Emilie Haavi Angrep: Ada Hegerberg, Sofie Roman Haug, Karina Sævik og Anna Jøsendal. Reserver: Elisabeth Terland, Emma Godø og Malin Brenn. Vis mer

Norge VM-åpner 20. juli mot New Zealand – vertsnasjon sammen med Australia.

– Det er mål om å vinne puljen, sier landslagssjef Hege Riise.

Troppen drømmer om medalje, men så langt snakker de ikke internt, ifølge Riise.