Opplysninger til VG: Stabæk kjøper Høgh

Kasper Høgh har levert en god første halvdel av sesongen for Stabæk. Nå blir han også Stabæks eiendom.

PERMANENT: Kasper Høgh har imponert på utlån fra Stabæk, og blir nå kjøprt av klubben.





01.07.2023 21:55

Det får VG opplyst. Dansken kom til Stabæk på lån fra danske Aalborg før denne sesongen. Klubben fra Bærum sikret seg en kjøpsopsjon da de hentet dansken, og hans fem mål hittil i Eliteserien har overbevist Stabæk.

Høghs nye Stabæk-kontrakt skal gå til 2027.

VG har prøvd å komme i kontakt med sportslig leder Torgeir Bjarmann i Stabæk, men han har ikke besvart VGs henvendelser.

I tillegg til fem scoringer har dansken notert seg for én målgivende. Spissen blir dog ikke å se på banen mot Strømsgodset mandag. For Høgh pådro seg et rødt kort i tapet mot Tromsø sist helg.

Full oversikt over transfersommeren: VGs silly season-side

Dansken med draktnummer 69 har blitt en profil i Eliteserien på det halve året han har vært i Norge. Ifølge Nettavisen kunne også serieleder Bodø/Glimt være interessert i Høgh.

Låneavtalen varte egentlig ut hele 2023-sesongen. Høgh hadde kontrakt med Aalborg ut 2026.