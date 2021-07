Tøffe, småstygge og kyniske. Slik skal Bjarg banke Brann.

Bjarg-spillerne skal «lage kvalm» når de møter Brann i cupen. – Vi må komme litt under huden på dem, sier treneren for tredjedivisjonslaget.

Pål Røssevold Mildestveit sier de er en sammensveiset gjeng. Her skremmer han lagkamerat Andreas Hagseth Stavnesli.

– Ok, siste kamp, roper trener Thorbjørn Birkelund og blåser i fløyten.

IL Bjarg trener på forsvarsspill før den store dagen. «Følg, følg!», roper en spiller i gul vest. «Snakk sammen!», brøler kaptein Jesper Hadler-Olsen i blått.

Det blir tilløp til dårlig stemning når kapteinen sklitakler en på gult lag. De blir ikke enige om det var ufint eller ikke.

Motspilleren gir seg og spiller videre. Man tåler litt ekstra på Bjarg-trening denne uken.

Jesper Hadler-Olsen er sønn av tidligere Brann-spiller Tore Hadler-Olsen. Her slår han av en prat med tilskuer Jarle Steffensen.

For lørdag kommer Brann for første runde av norgesmesterskapet. Ingen på kunstgresset denne kvelden sier annet enn at de har tro på seier.

– Tenningsnivået er høyt. Utfordringen vår er å ikke få helt overtenning, sier Hadler-Olsen.

– Spiller denne med brukket arm

Bak de røde kjeglene som markerer treningsbanen, småløper Martin «Toki» Nyemah alene med ball.

Han fører ballen, først med innsiden av foten, så med utsiden. Når treneren spør, insisterer Nyemah på at han er skadefri til helgen. Denne kampen ville han spilt om det så var med brukket arm, sier han.

Martin Nyemah (til v.), her sammen med den 15 år gamle keeperen Elias Refsahl Iversen.

Nyemah sliter med vond lyske. Han har øvd så mye på å score mål at den er slitt.

– Jeg er kjempegiret og tenker på det hver dag. Det har vært i hodet mitt helt siden vi fikk vite at vi skulle møte Brann.

Ikke spilt kamper på to kalenderår

Bjargs herrelag ligger i 3. divisjon, altså nivå fire i Norge. Breddeklubbens budsjett og ressurser kan ikke på noen måte sammenliknes med det Brann har.

Her er keeperen medieansvarlig, assistenttreneren litt vaktmester når han skrur sammen et løst reklameskilt, mens spillerne lønnes i bananer og smoothie etter trening. Kaffe finnes også i garderoben, men den må de trakte selv.

Her innkasserer Sondre Konglevoll belønning etter trening. Han er en av mange 2000-modeller som preger Bjarg-laget.

Når Toki ikke er fotballspiller, jobber han som barne- og ungdomsarbeider.

– Fotball er lidenskapen min. Selv om jeg ikke får betalt, legger jeg mange timer i dette.

– Scoring mot Brann ville vært fin betaling?

– Det hadde vært helt sinnssykt. Bare det å stå her og snakke om det ... jeg hadde løpt til publikum og kysset draktlogoen.

Assistent og keepertrener Arild Sande Larsen (til h.) henter frem drill, arbeidshansker og øreklokker etter trening. Her får han hjelp av hovedtrener Thorbjørn Birkelund.

Som breddeklubb har de heller ikke fått spille tellende kamper siden 2019. Først i juni fikk de lov å i det hele tatt trene med nærkontakt.

Det er en stor ulempe, mener trener Birkelund, men han tror fremdeles det er mulig å slå Brann.

– Vi må komme litt under huden på dem. Vi må være tøffe, litt småstygge og kyniske, sette dem ut av spill. Om vi i tillegg har selvtillit og tro på det vi selv gjør i angrep, da kan vi ha en mulighet, sier treneren.

Thorbjørn Birkelund beskriver laget som en stor kompisgjeng. – 17 av 22 i troppen er født og oppvokst i nærområdet, sier treneren.

Har blitt lovet fest av treneren

For ni år siden sto Pål Røssevold Mildestveit, den gang 14 år, på Stavollen stadion som tilskuer. Der så han forbildene på A-laget ta ledelsen og kjempe til siste slutt mot Brann, som til slutt vant 1–2.

Nå skal han og lillebroren Henrik Røssevold Mildestveit (21) selv møte Brann i cupen. Brødrene tror de kan vinne.

– Det kan absolutt gå. Det ligger et bananskall her ute et sted, så får vi se om de sklir, sier Henrik.

Brødrene Henrik og Pål Røssevold Mildestveit sier de rett og slett skal være litt ekle mot Brann. – Vi er ikke redde, det kan vi si med en gang, sier Henrik.

Brødrene vil ikke røpe hele kampplanen, men sier de skal «lage kvalm». 700 tilskuere i ryggen vil også hjelpe, tror de.

– Ja, rett og slett komme under huden på dem og få det psykiske overtaket, sier Pål.

– Hvordan ville det vært å slå ut Brann?

– Da dunker det løs i garderoben! Det blir en helsikes lagfest. Det har til og med Birkelund sagt, så da er det bare å lade opp.