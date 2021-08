Skarp kritikk mot NFF og NRK for cuphåndteringen

Norges Fotballforbund (NFF) gikk bort fra sedvanen om å trekke neste runde i cupen rett etter den forrige var ferdigspilt. Et symptom på at forbundet og rettighetshaver NRK ikke prioriterer cupen, mener Stabæk-trener Eirik Kjønø.

IKKE IMPONERT: Eirik Kjønø (venstre) er ikke spesielt imponert over engasjementet NRK og NFF har rundt cupen om dagen. Her fra en kamp mot Sarpsborg 08.

Norges Fotballforbund (NFF) og NRK har fått hard kritikk av både dekning og trekning av NM i fotball for herrer.

Stabæk-trener Eirik Kjønø gikk hardt ut i et Fotballrevyen på Fotball.tv og mener at «cupen» ikke tas seriøst nok, og at opplegget er for dårlig.

– Jeg mener at cupen er viktig, for veldig mange. Det er også en viktig del av det norske fotball produktet, innleder Kjønø til VG før han går inn på kritikken:

– Det var mangel på informasjon. Det har vært bestemt i lang tid at det skulle være trekning etter andre runde, og mange ventet på «hva skjer nå?».

Cupens fjerde runde ble trukket torsdag 15.00. Se trekningen i faktaboksen under.

Fakta Slik spilles tredje runde i cupen Kampene skal spilles 22. og 23. september. Harstad – Brann Kongsvinger – Flekkerøy Start – Mjøndalen Alta – Bodø/Glimt Vålerenga – Odd Øygarden – Sarpsborg 08 Nardo – Arendal Ranheim – Aalesund Viking – Rosenborg Strømsgodset – Stabæk Bryne – Molde Sogndal – Åsane KFUM – Kristiansund Grorud – Lillestrøm Moss – Sandnes Ulf Ham-Kam – Raufoss Vis mer

Produktet

Det Kønø sikter til er at det ikke ble holdt noe trekning for kampoppsettet til runde tre av NM. Vanligvis har det blitt gjort etter alle kampen i runde to er ferdig, men i år var beskjeden fra NFF følgende:

«Etter tingvedtaket i 2020 vil det i år bli trekning og ikke oppsett i 3. runde NM menn. Endelig tidspunkt for trekningen er ennå ikke helt avklart. Nærmere informasjon om dette vil komme.»

– Det har ikke noe å si sportslig, men for produktet. Cupen er veldig heit når den spilles. Og det å sitte og vente på trekningen ... den skal komme tett på, sier Stabæk-treneren.

– Hvordan kunne de løst dette bedre?

– De kunne trukket det på direkten rett etter runden. NRK som eier produktet kunne også sendt flere kamper, svarer Kjønø.

Forstår kritikken

NRK som rettighetshaver sendte fem kamper i hver av de to første rundene: Lyn - Vålerenga, Rana - Bodø/Glimt, Staal Jørpeland - Viking, Melhus- Rosenborg og Kvik Halden - Sarpsborg 08 i første runde og Skeid - Lillestrøm, Alta - Tromsø, Hødd - Molde, Arendal - Sandefjord og Junkeren - Bodø/Glimt i runde to.

– Vi og Amedia deler rettighetene til cupen. Og alle kampene fra den andre runden ble sendt, sier sportsredaktør i NRK Anders Sårheim og utdyper hvorfor de sendte færre kamper enn vanlig:

– Det handler om når cupen skulle spilles. Når de to første rundene ble sendt midt under OL og under sommeravviklingen, varslet vi veldig tidlig at vi ikke kunne sende så mange kamper. Det var også lenge usikkert om det i det hele tatt skulle spilles noe cup i år.

– Forstår du kritikken?

– Ja, helt klart. Og det er ikke fordi cupen er nedprioritert at det har blitt sånn. Det skal vi vise når vi kommer til midten av september, og videre ut i turneringen, lover Sårheim.

SLIK SPILLES CUPENS 3. RUNDE.

Ideelt sett

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF Gro Tvedt Anderssen forklarer situasjonen slik i en mail til VG:

– Trekning allerede fra tredje runde i cupen er nytt fra i år, det innebærer at trekningen er betydelig mer omfattende enn det vi har gjort tidligere. Vi har jobbet med løsning for trekning sammen med våre partnere, men beklageligvis viste det seg at valgt løsning ikke var mulig å realisere inneværende uke. Alternative planer måtte tas frem, og som ikke var klare rett etter andre runde var ferdigstilt.

– Forstår dere kritikken?

– Ideelt sett skulle vi trukket tredje runde like etter at andre runde var ferdig. Normalt gjøres trekning like etter at forrige runde er ferdigspilt. Det var også vår plan denne gang, men da vi måtte jobbe med alternative løsninger la vi ut en melding søndag kveld om at vi måtte komme tilbake til eksakt tid for trekning. I ettertid ser vi at vi skulle informert tydeligere om dette.

