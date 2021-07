Giggs møtte i retten – avviste alle anklager

Ryan Giggs (47)avviste alle anklagene som er kommet mot ham for kontrollerende og voldelig adferd mot ekskjæresten og hennes lillesøster da han møtte i retten fredag.

MØTTE I RETTEN: Ryan Giggs på vei inn i rettsalen i Manchester fredag.

23. juli 2021 18:19 Sist oppdatert nå nettopp

Episodene skal ha skjedd mellom august 2017 og november 2020.

Flere britiske medier melder at det kom frem i domstolen at den tidligere Manchester United-helten anklages for å ha sparket ekskjæresten i ryggen, og også kastet henne naken ut på gangen på et hotell i London.

Giggs er anklaget for å påføre Kate Greville, og ekskjærestens yngre søster Emma, fysiske skader i deres hjem i Manchester 1. november i fjor. Han mener han er uskyldig i disse anklagene også.

Fredag møtte Giggs i retten i Manchester, der han erkjente seg «ikke skyldig» til de anklagene som er kommet mot ham.

Dommer Hilary Manley forlenget Giggs’ kontakt- og besøksforbud til både Kate og Emma Greville.

I sommerens fotball-EM skulle Giggs egentlig ha ledet Wales’ landslag, men ble fjernet fra sin posisjon som følge av etterforskningen som pågår.