Malmö med mageplask: Bodø/Glimt møter Zalgiris – slik er veien videre

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Linfield 8–0, 8–1 sammenlagt) Den nordirske motstanden ble en parademarsj for Bodø/Glimt, som nå er sikret minst 30 millioner kroner. Og det kan bli mer.

For med avansement til tredje kvalifiseringsrunde i Champions League er Bodø/Glimt sikret gruppespill i Conference League kommende høst.

– Det er ekstremt viktig for norsk fotball at vi er i utvikling, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG og peker på landslagets fremgang, samt at Molde, Viking og Lillestrøm er ute i Conference League-kvalifisering.

Der er pengepremien om lag 30 millioner kroner for å kvalifisere seg, i tillegg til at man blir premiert med fem millioner kroner per seier og 1,7 millioner for uavgjort.

Samtidig kan det bli mer på Glimt. Onsdag overrasket litauiske Zalgiris stort med å slå ut svenske Malmö 3–0 sammenlagt av andre kvalifiseringsrunde.

«Fiasko» og «mareritt» er noen av ordene som brukes av svenske medier om Malmös overraskende exit fra kvalifiseringen.

Nå skal Glimt møte laget fra Litauen over to kamper. Går nordlendingene videre derfra gjenstår kun å overliste et siste lag i playoff før Bodø/Glimt er klare for Champions League-gruppespill.

– Det er utrolig artig å få være med på hele Europa-sirkuset. Vi får se hvor vi ender opp, sier tomålsscorer mot Linfield, Runar Espejord.

I pausen mot nordirene ble han nye konkurrent på spissplass Lars Jørgen Salvesen introdusert for Glimt-fansen.

– Jeg ser utrolig frem til det. Det blir en ny erfaring g det gleder jeg meg veldig til, sier han om muligheten til å delta i Europa-eventyret.

Bodø/Glimt er nå i UCL Q3.

Ifølge UEFA får man rundt 155 millioner kroner for å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League. I tillegg er det 28 millioner kroner per seier og 9,3 millioner for uavgjort.

Hvis Bodø/Glimt vinner mot Zalgiris er de også sikret en plass i Europa League. Hvis de taper, får de en ny sjanse i Europa League-playoff. Taper de der også, er det altså i verste fall Conference League-gruppespill.

Kvalifiserer man seg til Europa League er man sikret om lag 36 millioner kroner, i tillegg til 6,3 millioner kroner for seier og 2,1 millioner for uavgjort.

Forrige sesong håvet Bodø/Glimt inn 75 millioner kroner på suksessen i Europa.

– Økonomi er selvfølgelig viktig i fotball, men det er ikke noe vi bruker tid og energi på, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK tirsdag.

– Det er utrolig viktig og selvfølgelig utrolig morsomt om man klarer å kvalifisere seg. Å komme inn i et gruppespill slik at man får seks kamper er jo et eventyr, forteller klubblegende Runar Berg til Avisa Nordland.

Glimts enorme suksess de siste sesongene koster også. Hver sesong har en rekke profiler forsvunnet ut dørene, men Knutsen ser konturene av et nytt slagkraftig lag på den europeiske scenen.

– Vi må være ærlig på at vi har stått i noen utfordringer. Forrige kamp mot Linfield så er det tre som er igjen fra laget i fjor. Det begynner nå å gå i riktig retning, sier han til VG.